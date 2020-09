Abdelilah Benkirane a-t-il démissionné du PJD ?

L’ex-chef de gouvernement en ancien patron du PJD a formellement démenti les rumeurs prétendant qu’il a démissionné de son parti.

Et c’est via le portail du Parti de la Justice et du Développement que Abdelilah Benkirane a fait cette annonce, précisant que ces rumeurs n’ont absolument rien à voir avec « un dossier concernant la Ville de Settat et au sujet de la somme de 500.000 DH », comme cela a été faussement colporté par un site digital turc.

Pour Benkirane, »tout ce ci n’est que mensonge et affabulation » et qu’il n’est dans son intention de quitter son parti. A rappeler que l’ex-chef de gouvernement et ancien secrétaire général du parti de la Lampe est considéré comme l’un des piliers et parmi les ténors du parti islamiste.

Il a été désigné chef de gouvernement de 2012 à 2017, puis il a rempilé et a été chargé de former l’Exécutif mais n’y avait pas réussi pour maintes raisons. Par conséquent, il a été démis de ses fonctions sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, pour être remplacé, de pied levé, par Saâeddine El Othmani.

Par la suite, Abdelilah Benkirane a également cédé sa place de SG du PJD, à la fin de son mandat, à son successeur à la tête de l’Exécutif. Mais il est resté au sein du secrétariat général de son parti, assistant à toutes les réunions. Il n’a pas manqué non plus de faire des déclarations polémiques et tonitruantes sur tous les sujets d’actualité, avant de disparaître des radars depuis le début de la pandémie de la covid-19.

L.A.