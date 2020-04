Abdallah II a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du roi Abdallah II, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Souverain jordanien exprime, en son nom et en celui du peuple et du gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, ses sincères félicitations à son frère, le roi Mohammed VI.

Le Souverain hachémite implore le Tout-Puissant de “nous aider, ainsi que l’ensemble de la Oumma islamique et le monde entier à surmonter la crise de l’épidémie du nouveau coronavirus”, et de préserver le roi Mohammed VI et le peuple marocain frère.

M.S. (avec MAP)