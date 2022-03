À l’attention de M. José Luis Rodriguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español

Cher Camarade José Luis,

C’est avec une immense joie et un grand soulagement que nous avons pris connaissance au sein de l’USFP de l’évolution de la position espagnole au sujet du conflit provoqué dans les provinces du Sahara Marocain.

Le soutien apporté au plan d’autonomie proposé par le Maroc comme solution réaliste et viable dudit conflit démontre une connaissance réelle de l’importance du dossier du Sahara pour le peuple marocain et un attachement sincère aux principes de bon voisinage.

Cette position, Cher José Luis, vous l’avez toujours défendu, nous en sommes témoins. En effet, lors de vos interventions que ce soit lors de la conférence organisée par l’USFP sur le nouveau modèle de développement du Maroc en avril 2018 ou lors du XI Congrès national de notre parti en janvier 2022, vos propos ont été clairement en faveur du respect de l’intégrité territoriale du Maroc et de l’Espagne et pour un plus grand rapprochement entre les deux nations.

Nous sommes certains que votre plaidoyer en faveur de la proposition marocaine, basé sur votre connaissance fine de la réalité du dossier, a contribué à faire évoluer la position des décideurs espagnols. Cependant, nous sommes conscients qu’aujourd’hui plus que jamais cette décision a besoin d’être soutenue et défendue notamment face aux populistes de droite ou d’extrême gauche.

A ce titre, nous sommes disposés à soutenir ces efforts et mobilisés pour apporter toutes les clarifications, témoignages et autres preuves de la qualité de vie, la paix et les droits dont jouissent les populations sahraouies au Royaume du Maroc et ce au même titre que tous les citoyens marocains. En effet, il est important que l’opinion publique espagnole en général et celle de gauche en particulier prennent conscience que le fait de perpétuer ce conflit et de l’alimenter nuit d’abord aux populations réfugiées en Algérie (à Tindouf) qui vivent dans des conditions déplorables sous le joug d’une mélisse qui les maltraite et les utilisent pour s’enrichir à leur dépend.

Amitiés Socialistes

Driss LACHGUAR

Premier Secrétaire

USFP – Maroc