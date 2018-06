À cause du PAM, El Othmani s’en prend à l’Intérieur

Le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD) en veut au ministère de l’Intérieur et le fait savoir. La raison? Saâeddine El Othmani accuse “la mère des ministères” d’avoir ouvert la voie au parti du Tracteur, lors des dernières élections législatives dans certaines villes, qu’il appelle “zones à risques”.

Saâeddine El Othmani a assuré, dans son allocution prononcée dans le cadre de la séance d’ouverture du “Dialogue national interne” du parti de la Lampe que ce n’est point un pur hasard si des régions, ayant vécu une situation “exceptionnelle” pendant les élections législatives, entachées de polémique politique, abritent des mouvements protestataires.

Le patron du parti islamiste a ajouté que le ministère de l’Intérieur avait tout fait pour pour privilégier et soutenir “un certain parti” (le PAM en l’occurrence) dans la région d’Al Hoceïma et de Jerada. Après les élections communales et législatives de 2016, toujours selon El Othmani, cette région a connu manifestations et troubles divers.

Cette situation, a-t-il conclu, a suscité questionnements et colère au sein du PJD, d’où découle le dialogue national interne avant le congrès du parti. “Nous avions alors décidé de reporter ce dialogue à l’après-Congrés”, a précisé El Othmani.

Ben Brahim