2ème Chambre: trois plénières pour l’examen et le vote du PLF 2022

La Chambre des conseillers tiendra, jeudi et vendredi prochains, trois séances plénières consacrées à l’examen et au vote du projet de loi de finances (PLF) n°76.21 au titre de l’exercice 2022.

La première séance est prévue jeudi à partir de 15h00 et sera dédiée à la présentation de la Commission des finances, de la planification et du développement économique, suivie des débats publics des parlementaires, avant la réponse du ministère de l’économie et des finances, précise un communiqué de la deuxième Chambre.

La deuxième plénière, programmée vendredi à partir de 10h00, sera consacrée au vote de la première partie du PLF, selon la même source, ajoutant que dans l’après-midi (15h00-16h00), la commission des finances décidera de la deuxième partie et du PLF, avec le vote des projets des budgets sectoriels devant les commissions permanentes.

À partir de 16h00, le même jour, poursuit le communiqué, se tiendra la troisième séance consacrée à l’examen des projets de budgets sectoriels, à la réponse du gouvernement et au vote de la deuxième partie et du PLF-2022 dans son ensemble.