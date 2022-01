Congrès de l’USFP: Jmahri émet la crainte de voir la polémique autour de Lachgar prendre le dessus (VIDEO)

Abdelhamid Jmahri a émis ses craintes que les travaux du prochain Congrès national de l’USFP ne se braquent sur la polémique du troisième mandat de Driss Lachgar en tant que premier secrétaire du parti de la Rose.

Ainsi, le membre du Bureau politique de l’USFP, invité de notre émission « Daïf khas » (Invité spécial) a encore souligné que le prochain Congrès devrait être l’occasion d’assumer ses responsabilités et de rendre compte de ces actions. Et de ce fait, la direction actuelle se doit de faire son bilan, courageusement et moralement.

Ce prochain Congrès, sur lequel les Ittihadis comptent mettre de l’ordre dans la maison USFPiste, aura lieu les 29, 30 et 31 janvier courant, dans le respect des mesures préventives et sanitaire décrétées par les autorités compétentes, à cause de la pandémie du coronavirus. Les travaux dudit Congrès auront lieu de façon présentielle ou distancielle, selon les développements de la situation épidémiologique au Maroc.

L.A.