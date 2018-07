Il l’avait annoncé il y a une dizaine de jours. Saad Lamjarred est de retour avec un nouveau clip intitulé “Casablanca”. Avec plus de 50.000 vues en une heure, le clip fait déjà un carton.

Toujours poursuivi en France pour “viol”, Saad Lamjarred est assez discret sur les réseaux sociaux. Il a été autorisé à voir sa famille au Maroc durant le mois de Ramadan et a poursuivi sa carrière de chanteur avec deux tubes: Let go et Ghazali, qui ont eu beaucoup de succès.