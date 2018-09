Vidéo: le moment ou Mendyl passe la bague au doigt à sa dulcinée

Né le 21 octobre 1997 d’un père ivoirien et d’une mère marocaine, le latéral gauche de la sélection nationale a passé son enfance à Casablanca et a entamé sa carrière chez les jeunes du Wydad de Casablanca. Il a rejoint ensuite l’Académie Mohammed VI avant d’être prêté, en mars 2016, à Lille OCS pour évoluer chez les jeunes du club.

