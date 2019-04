Une photo de Messi enflamme la Toile

Le journal argentin La Capital a récemment publié une photo d’enfance très spéciale de Lionel Messi. Âgée de dix ans, la star du FC Barcelone y apparaît sur une plage en Argentine.

Mais ce qui est encore plus inédit sur ce cliché, c’est qu’à ses côtés on aperçoit Antonella Roccuzzo, petite amie d’enfance et actuelle épouse de quintuple Ballon d’Or.

Cette photo qui date de 1998, témoigne de l’amour qui réunit les deux tourtereaux. Elle rappelle également une déclaration de l’un de leurs voisins juste avant leur mariage, en 2017 : “J’ai connu Lionel avant qu’il devienne une vedette, et nous nous rappelons toujours d’Antonella dans le quartier comme de la copine de Lionel”.

Lionel Messi jouait à l’époque où la photo a été prise pour le Club Atlético Newell’s Old Boys. Il ne pensait certainement pas qu’il allait avoir une aussi belle carrière. Elle non plus d’ailleurs!

