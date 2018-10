Une nouvelle photo de Lalla Khadija enflamme la Toile

Depuis quelques heures, une nouvelle photo de la princesse Lalla Khadija circule sur les réseaux sociaux, ne manquant pas de faire réagir les internautes.

Vêtue d’un magnifique caftan brodé de couleur verte, la Princesse de onze ans est apparue tout sourire, avec une petite couronne coiffant ses cheveux entièrement dégagés. Elle porte également des bijoux traditionnels, dont une belle parure en pierres précieuses.

Depuis quelques jours, la princesse Lalla Khadija, célèbre par sa discrétion, multiplie les apparitions. Pour son numéro du mois d’octobre, Femmes du Maroc a publié de nouvelles photos de la princesse, comme celle où elle apparait, toute élégante avec une veste en fourrure, dans les bras du roi Mohammed VI.

Le magazine Lalla Fatema a également consacré un dossier à Lalla Khadija dans son numéro du mois et offert à ses lecteurs d’autres photos privées de la princesse. Il n’a d’ailleurs pas manqué de revenir sur la participation de Lalla Khadija, pour la première fois, à un événement officiel. Le 17 septembre, Lalla Khadija accompagnait le roi Mohammed VI et le prince Moulay El Hassan lors de la présentation du bilan provisoire et du programme exécutif en faveur de la scolarisation et la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

“La princesse Lalla Khadija est à côté du roi lors d’un événement important consacré à l’éducation. C’est un symbole fort envoyé par le roi Mohammed VI”, avait lancé un analyste politique sur les réseaux sociaux.

S.L.