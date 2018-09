Une célébrité marocaine s’insurge contre les propos d’Al Jassmi (VIDEO)

A post shared by Samid (@samidghail1) on Sep 14, 2018 at 5:03am PDT

“Même des stars de Hollywood se rendent à Marrakech pour le tourisme sexuel. C’est une ville de débauche et de prostitution, et tout le monde le sait”, avait-t-il déclaré.

Le frère du chanteur Al Jassmi a tenu à prendre la défense de son compatriote Aida El Menhali, arrêté et poursuivi à Marrakech dans une affaire de mœurs. Muni de son smartphone, il s’en était violemment pris au Maroc et particulièrement à Marrakech, la décrivant comme une ville de débauche.

En colère, le journaliste a accusé l’Emirati d’avoir manqué de respect à tout le peuple marocain et qualifié ses propos d’«impolis» et d’«obscènes». «Il y a une ville du Golfe qui fait partie du Top 10 des destinations connues par la prostitution mais je préfère ne pas en révéler le nom par respect au pays», a-t-il précisé, ajoutant que Marrakech est connu de par le monde par son histoire.