Une autre chanteuse marocaine annonce sa grossesse (PHOTO)

اللهم اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة….اللهم احفظه واجعله معافى كامل الخلقة دون زيادة أو نقصان….اللهم حسن خلقه وخلقه وسهل حمله واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين🙏 اللهم اتم ماتبقى من حملي على خير ….🙏🤰 اللهم لك الحمد والشكر على نعمتك التي انعمت بها علينا ورحمتك التي نزلت واسعدت قلوبنا اللهم ياذا الجلال والاكرام لا تحرم امرأة من نعمة الامومة وفرحتها اللهم بارك لكل الحوامل واتم حملهن على خير انك القوي القدير على كل شئ. @nabilobeid.83🥰 Merci @skyzo_pretaporter🤰👗