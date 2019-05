Un acteur marocain en colère contre Nisrine Erradi

Les deux actrices marocaines Nisrine Erradi et Loubna Azabal se sont échangées un baiser sur le tapis rouge du Festival de Cannes, au grand bonheur des photographes qui n’ont pas manqué d’immortaliser ce moment.

Au Maroc, l’heure est à l’indignation. Plusieurs Marocains ont en effet exprimé leur colère suite à ce baiser et critiqué les deux actrices qui, selon eux, n’ont pas respecté le mois sacré.

Après la polémique, l’acteur marocain Hachem Bastaoui s’est empressé d’effacer toutes ses photos avec Nisrine Erradi sur ses réseaux sociaux et ne la suit plus sur Instagram. Si le fils de Mohamed Bastaoui n’a pas révélé les raisons de cette décision, plusieurs internautes ont confié que Nisrine et Hachem seraient en couple depuis plusieurs mois. Selon eux, Nisrine et Hachem s’affichent souvent en public et partagent leurs photos ensemble sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Loubna Azabal a avoué être responsable de cette «bévue» et regretté que ce baiser ait provoqué l’ire et l’indignation de certains Marocains.

L’interprète du rôle de “Abla” dans le film intiltulé “Adam” de Maryam Touzani, ayant reçu une “standing ovation” à Cannes, a tenu à présenter ses excuses “au peuple marocain”. Elle a aussi expliqué que c’était elle l’auteure de ce baiser polémique donné à Nisrine Erradi, sa partenaire dans “Adam”, qu’elle considère comme sa sœur.

N.M.