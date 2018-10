Le Top 5 des artistes marocaines les plus riches (Photos)

Le site Top Richest a établi le classement des artistes marocaines les plus riches en 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public sera surpris par la présence de certains noms.

1. Morjana Alaoui

Morjana Alaoui, qui avait joué le rôle de Lalla Ghita dans le film de Leila Marrakchi «Marock» en 2005, est en tête de liste des artistes marocaines les plus fortunées. En 2008, elle a tenu le rôle principal du film d’horreur franco-canadien Martyrs de Pascal Laugier avant de participer aux longs-métrages Rock de Casbah de Leila Marrakchi, Scintilla de Billy O’brien et Forces spéciales de Stéphane Rybojad. Avec une fortune estimée à plus de 39 millions de dollars, elle est l’artiste la plus riche du Maroc.

2. Sofia Essaïdi

Qui ne se rappelle pas de Sofia Essaïdi, la Franco-Marocaine originaire de Casablanca dont le talent avait subjugué les Français en 2004 lors de sa participation à la Star Academy. La jeune femme, qui vient de fêter ses 34 ans, a même fait ses preuves dans la comédie et a participé à plusieurs longs-métrages dont le téléfilm Aicha sur France 2 qui avait attiré plus 5,5 millions de téléspectateurs. Grâce à ses spectacles de danse, ses comédies musicales, ses concerts et ses clips, Sofia est à la tête d’une fortune dépassant les 34 millions de dollars.

3. Zineb Obeid

Zineb Obeid est la belle surprise de ce classement. Originaire de Casablanca, celle qui est devenue célèbre en participant à des spots publicitaires a percé sur le petit écran grâce à son indéniable talent. C’est le réalisateur Noureddine Lakhmari qui l’a fait découvrir au grand public grâce à sa participation au téléfilm Al Qadia. Zineb a ainsi enchaîné les longs-métrages comme «les hirondelles reviennent toujours», «Hadi w Touba», «Né quelques part» ou encore «les portes fermées». Aujourd’hui, elle détient une fortune de 26 millions de dollars.

4. Mayssa Maghrebi

Mayssa Maghrebi est une actrice émirati-marocaine âgée de 35 ans. Elle est plus connue dans les pays du golfe après avoir participé à plusieurs séries égyptiennes, saoudiennes, koweitiennes et émiraties. La jeune femme est devenue célèbre après avoir joué en 2000 le rôle principal des séries «Diretnet» et «Nadi». Après des années de dur labeur, Mayssa a 24 millions de dollars en caisse.

5. Shada Hassoun

Shada Hassoun est une chanteuse maroco-irakienne devenue célèbre après sa victoire à la 4ème saison de la version arabe de Star Academy. Préférant de pas enregistrer d’albums dans son début de carrière, la jeune femme originaire de Casablanca préfère lancer des singles en collaboration avec de grands compositeurs et paroliers. Ses morceaux, comme «Essa’a», «Smallah Smallah» ou encore «Law Alf Marra», ont connu un grand succès. Il a fallu attendre 2011 pour découvrir le premier album de la chanteuse qui, aujourd’hui, est la tête d’une fortune de 19 millions de dollars.

Noura Mounib