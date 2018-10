Sidi Kacem: la Toile en colère contre Abdelaziz Stati

Dans une déclaration à Le Site Info, Abdelaziz Stati a tenu à se défendre et assuré qu’il n’était pas au courant de la mort du jeune homme qui travaillait dans la société spécialisée dans les montages de scènes et dans l’ingénierie du son. «Je l’ai appris le lendemain. Pourquoi voulez-vous m’en tenir responsable ? Je suis monté sur scène vers 23h et le drame a eu lieu à 17h», a-t-il affirmé, ajoutant qu’il ne connaît même pas les détails de cet accident.

