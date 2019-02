Soupçonnée de ne pas avoir payé 14,5 millions d’euros d’impôts, Shakira a été convoquée au tribunal de Barcelone, rapportent les médias espagnols.

Les procureurs, qui l’accusent d’évasion fiscale, affirment que la chanteuse a évité de payer ses impôts en Espagne, prétendant vivre aux Bahamas alors qu’elle résidait en Catalogne.

De plus, Shakira n’a changé sa résidence fiscale des Bahamas en Espagne qu’en 2015, où elle vit avec son partenaire, le footballeur du Barça Gerard Piqué, et leurs deux fils. Les procureurs allèguent qu’elle vivait déjà dans la capitale catalane entre 2012 et 2014 et aurait dû payer ses impôts en Espagne sur ses revenues durant ces années. Et d’ajouter qu’elle résidait en Espagne la majeure partie de l’année, ne voyageant à l’étranger que pour de courtes durées. Shakira, qui risque gros, devrait donc comparaître devant le tribunal le 12 juin .

En 2017, Shakira est apparue dans les “The Paradise Papers”, une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) sur le monde de la finance offshore.

Interrogé à l’époque sur cette affaire, son avocat a déclaré que l’artiste avait vécu dans divers endroits “tout au long de sa carrière professionnelle et qu’elle a toujours respecté les lois de toutes les juridictions dans lesquelles elle a habité”.

A.K.A.