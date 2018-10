Sanaa Akroud vole au secours de Saad Lamjarred

L’actrice marocaine Sanaa Akroud s’est attaqué aux critiques qu’essuie au quotidien Saad Lamjarred ces derniers temps. Elle a mis en avant ses qualités et son originalité. ‘’C’est une exception dit-elle qui ne risque pas de se reproduire de sitôt car il s’est, investi dans un amour, et une loyauté envers le Maroc, les Marocains et le dialecte marocain en l’enrichissant de son talent’’.

C’est en tout cas ce que l’on peut lire dans un blog qu’elle a publié. ”Il a introduit la chanson marocaine dans des foyers de par le monde avec ses notes et ses spécificités, la mettant en valeur, et aujourd’hui elle trouve sa place dans les bibliothèques de musique arabes et internationales”.

Au sujet d’une soi-disant toxicomanie ou d’une maladie, l’actrice marocaine ne mâche pas ses mots et d’un revers repousse ces accusations d’un ‘’A tous ceux qui disent que ce garçon est malade, toxicomane ou autre, je leur réponds que si, il l’était pas, le pouvoir judiciaire ne l’aurait pas épargné”.

”L’ignorance est mère de bien des calamités. Pensez-vous qu’il aurait renié toutes ses qualités, sa sagesse, son talent, ses succès… pour se jeter aux pieds d’une fille qu’elle soit, reine de la tentation, reine d’abeilles ou reine de ”je ne sais quoi” ? Non pense-t-elle ! Ces récentes accusations qui comme par hasard tombent à quelque jours d’un verdict ont tout d’une vision complexe voire de ‘’complot’’ qui ne permet guère ”un scénario positif envers ce garçon”.

M.J.K