Salma Rachid se justifie après son interprétation de l’hymne national

«Tu as humilié l’hymne national. Ta voix est dérangeante», «Comment peux-tu te permette d’interpréter l’hymne de la sorte ? Ce morceau représente le Royaume ! Tu as heurté le patriotisme des Marocains», avaient dénoncé les internautes.

Dans un entretien accordé à MFM, Salma Rachid a expliqué qu’elle entendait très mal le retour du son pendant qu’elle chantait. “C’était très compliqué à gérer, je chantais dans le stade et j’entendais ma voix dans les écouteurs avec beaucoup de retard et le son était entrecoupé”, s’est justifiée Salma Rachid.