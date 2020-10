Safae et Hanae répondent à la femme prétendant être leur vraie mère (VIDEO)

A l’occasion de l’Aïd Al Mawlid, Safae et Hanae ont fait un live sur leur page Facebook pour s’adresser à leurs fans et briser enfin le silence sur l’affaire de la dame qui, dans une vidéo, prétend être la vraie mère des deux chanteuses.

«Nous avons préféré ne pas en parler parce que nous estimons que ce genre d’affaires intimes devrait être traitée dans un cadre privé, loin des projecteurs», a expliqué Hanae.

Les jumelles ont précisé, en parallèle, qu’elles ont été surprises, à l’instar de tous les Marocains, après avoir vu la vidéo de cette dame prétendant être leur mère. Cette dernière a confié qu’elle a donné naissance à Safae et Hanae avant de les abandonner à la maternelle vu qu’elle n’avait pas les moyens pour subvenir à leurs besoins.

«On ne connaît pas cette femme. On espère de tout notre cœur qu’elle retrouvera ses jumelles. On aurait été honorées d’avoir une mère comme elle. Mais nous avons la nôtre. Malheureusement, cette controverse a fait du mal à notre vraie mère, celle qui nous a donné la vie et qui a veillé sur nous», confié les deux chanteuses.

Safae et Hanae ont également précisé avoir décidé de ne pas répondre aux journalistes qui les appelaient à ce sujet. «On voulait prendre notre temps pour ne blesser personne. Prie pour cette femme, afin qu’elle retrouve ses deux filles», ont-elle affirmé.

H.M.