Saad Lamjarred va très mal, selon son avocat

Rappelons que l’intèrprete de “Casablanca” a été interpellé à la fin du mois d’août à Saint-Tropez (Côte d’Azur), après la plainte d’une jeune femme de 29 ans pour “faits caractérisés de viol” et inculpé le 28 août, Lamjarred avait été placé, sur décision du juge des libertés et de la détention, sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et paiement d’une caution de 150.000 euros.

Après une audition à huis clos, l’avocat de Saad Lamjarred s’est montré très déçu: “c’est une décision très décevante. Mon client conteste les faits et l’intégralité des accusations portées à son encontre. Il a démontré par le passé qu’il honore toujours les rendez-vous judiciaires”, avait déclaré Me Jean-Marc Fedida cité par l’AFP.

Le chanteur marocain, mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, a été présenté, mardi 18 septembre, devant le juge des libertés et de la détention à Draguignan. Le Parquet avait fait appel de la décision de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, souhaitant que l’artiste soit en détention provisoire, au moins pendant le début de l’instruction.

Et de poursuivre: “Je lui ai rendu visite, il était déprimé et n’a toujours pas accepté la décision des autorités judiciaires françaises de l’avoir incarcéré”.