Saad Lamjarred fait encore parler de lui (PHOTO)

Saad Lamjarred a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram des coulisses de son nouveau clip. Sur ce cliché en blanc et noir, le chanteur arbore un nouveau look qui a fait réagir les internautes. La photo de Lamjarred, où il apparaît vêtu d’une tenue noire et de bottines vernies de la même couleur, a rassemblé plus de 119.000 likes quelques heures seulement après sa publication.

Si certains ont apprécié son nouveau look, d’autres ont exprimé leur mécontentement suite à ce changement. C’est que le chanteur, très critiqué par les médias pour ses sorties médiatiques, se fait très discret depuis quelques mois, et ses proches font tout leur possible pour éviter d’étaler sa vie en public. Cette nouvelle sortie a donc provoqué la colère de certains internautes qui ont qualifié le comportement de Lamjarred d’ «irresponsable».

Mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire après avoir payé une caution de 150.000 euros, le chanteur n’a pas le droit de quitter le territoire. C’est dans l’établissement de Saint Tropez “Ermitage” que Saad Lamjarred a été interpellé suite à une accusation de viol. Saad Lamjarred “conteste vigoureusement les faits et ne reconnaît aucune espèce de violence”, ajoute Jean-Marc Fedida qui affirme que la relation sexuelle est “consentie” et qu’“aucun élément matériel ne montre qu’il y ait eu violence ou contrainte”. Pourtant, la jeune femme accuse le chanteur de viol.

S.L.