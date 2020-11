Saad Lamjarred de retour en France (PHOTO)

Saad Lamjarred a quitté le Maroc à destination de France. Sur la Toile, plusieurs page ont partagé la photo du chanteur à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, prenant la pose avec un fan.

«Lamaâlem» portait une veste de sa dernière collection de prêt à porter, assortie à une casquette et une bavette noires.

Saad Lamjarred était au Maroc pour lancer sa collection, nommée SL, et tourner un clip à Marrakech. Il a profité de l’occasion pour rencontrer plusieurs amis et chanteurs comme Zouhair Bahaoui, Nouamane belaichi et Hatim Ammor.

Rappelons que l’artiste s’est lancé dans la mode et a créé sa propre ligne de vêtements. Il lancera, en premier temps, des tee-shirts et des casquettes.

H.M.