Ronaldo et Georgina, comment ils se sont rencontrés

Entre Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles… Dans une interview livrée au magazine italien Elle, Georgina est revenue sur sa rencontre avec le quintuple Ballon d’Or. Cette dernière a confié qu’elle a eu le coup de foudre pour l’ex star du Real après leur rencontre dans une boutique de vêtements haut de gamme à Madrid.

“La première rencontre avec Ronaldo a eu lieu à Gucci où je travaillais comme assistante commerciale. Quelques jours plus tard, nous nous sommes revus lors d’une manifestation organisée par une autre marque. C’est à ce moment là qu’on a pu parler tranquillement en dehors de mon travail. C’était le coup de foudre pour nous deux”, a-t-elle déclaré.

La jeune argentine de 25 ans a par ailleurs parlé de son quotidien à Turin, après que Cristiano Ronaldo a rejoint les Bianconeri. “Je me sens très heureuse et épanouie avec ma famille. Je commence ma journée en réveillant les enfants et en préparant le petit déjeuner et le déjeuner par la suite. Je consacre également beaucoup de temps de la journée pour jouer avec les enfants. Je peux également en profiter pour aller au SPA et je finis la journée en regardant la tété avec Cristiano Ronaldo. C’est notre refuge et notre temple bâti avec plein d’amour”.

Georgina Rodriguez est en couple avec Ronaldo depuis 2016. Elle a eu une petite fille avec la star portugaise, Alana Martina, en 2017. Sans oublier les autres enfants Cristiano Jr (8ans) et les jumeaux Eva et Mateo, nées également en 2017 de mères porteuse. Une belle histoire d’amour qui doit certainement donner plus de force et de volonté à CR7.

N.K.