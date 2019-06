Rio: Neymar s’est rendu à la police (VIDEO)

Accusé de viol par une brésilienne, la star de la Seleçao a été entendu, jeudi, par la police de Rio de Janeiro pour témoigner et donner sa version des faits.

Entouré de journalistes et de fans, l’enfant prodige du Brésil a déclaré: “Je veux vous remercier tous pour votre grand soutien, pour les messages que je reçois. Je ressens l’amour de mes fans et cela donne chaud au coeur. Je ne peux que les remercier tous”.

L’avocat de Neymar a également tenu à mettre les choses au clair. “Il a livré son témoignage (au sujet des photos et vidéos partagés sur ses réseaux sociaux sans autorisation). Il veut clarifier tout ce qui concerne cette affaire. Nous sommes confiants et convaincus que notre client est innocent à 100%.”

La chaîne de télévision brésilienne RecordTV a en effet dévoilé une vidéo dans laquelle on voit Neymar et l’accusatrice en train de se disputer. L’attaquant brésilien a également tout dévoilé sur son compte Instagram en publiant toutes les conversations et les photos qu’il a eu avec cette jeune femme.

Notons que la vedette du PSG est accusée de viol par une mannequin Brésilienne. Il s’agit de Najila Trindade, qui avait porté plainte pour viol à Sao Paulo, au Brésil. Elle affirme que Neymar a proposé de l’emmener à Paris par avion, pour se rendre ensuite dans sa chambre d’hôtel. Le joueur serait devenu agressif et aurait initié des rapports sexuels avec cette dernière contre son gré.

“On m’accuse de viol, c’est grave, c’est très fort”, a répondu Neymar dans une vidéo publiée sur Instagram. “Cela m’a surpris, c’est quelque chose de très moche, car ceux qui me connaissent savent quel genre de personne je suis… Je ne ferais jamais une chose pareille”.

Il est à rappeler que Neymar ne jouera pas la Copa América, qui se déroule au Brésil du 15 juin au 07 juillet, à cause de sa blessure aux ligaments de la cheville. Le joueur de 27 ans a été touché lors du match de la Seleção face au Qatar, mercredi dernier en amical.

N.K.