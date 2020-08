RedOne: « Le Maroc me manque » (PHOTO)

L’artiste et le producteur international Nadir Khayat, connu sous le nom de RedOne, a exprimé son désir de revoir le Maroc, et particulièrement sa ville natale, Tétouan.

Sur son compte instagram, RedOne a publié une ancienne photo et a écrit : « Ces jours passés dans mon pays le Maroc et ma ville Tétouan me manquent ». Le cliché montre l’artiste, détendu sur un yacht.

Il est à noter que RedOne a passé la période du confinement loin du Maroc. Le producteur international était présent récemment aux Emirats arabes unis, afin de lancer l’application « Starzly ». Il s’agit de la première plateforme arabe qui réunit des célébrités, leur permettant de formuler des vœux à leur public. Cette application est déjà utilisée par des célébrités comme Saad Lamjared, RedOne, Aminux, et la blogueuse Dina Akesbi.

M.F.