Ramy Ayach dédie une chanson au roi Mohammed VI (VIDEO)

Rappelons qu’une opérette intitulée “ Shams Al Hadharat ” en hommage au Souverain, sera diffusée ce dimanche 29 juillet. Ce travail artistique, écrit et produit par “l’ambassadeur de la chanson marocaine”, le célèbre poète koweïtien Musab Al Anzi, connaît la participation de six interprètes de différentes nationalités arabes.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK