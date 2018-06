Procès de Zefzafi: Najat Aâtabou est en colère

Najat est venue et elle a donné son avis, sans le donner, sur les peines de 20 ans de prison écopées par les activistes du Hirak du Rif! Verdict dénoncé par les internautes qui le jugent injuste et inique.

“On ne peut pas tout avoir d’un seul coup. Les gens doivent être patients. Et s’il y a un problème, il faut le signaler pour y remédier et lui consacrer le temps nécessaire afin qu’il soit résolu”, conclut l’interprète de “Wakha jit, j’en ai marre”.

Après l’énoncé des “lourdes” sentences à l’encontre de Nasser Zefzafi et de ses compagnons, c’est au tour de Najat Aâtabou d’exprimer son tacite étonnement et son indignation.