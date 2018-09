Quand Madonna se déhanche sur les rythmes gnaouis (VIDEO)

Après avoir fêté ses 60 ans il y a quelques jours à Marrakech, la superstar américaine Madonna vient de célébrer le 13e anniversaire de son fils David. Une fête aux couleurs de l’Afrique, que la diva n’a pas manqué de partager sur les réseaux sociaux.

Sur une vidéo, on peut apercevoir la Queen of Pop en train de danser sur les rythmes de la musique gnaouie, en compagnie de ses jumelles Estere et Stella, sans oublier David, qui a été adopté au Malawi en 2006.

Rappelons que la superstar américaine avait célébré, dans la soirée du 16 août dernier, son 60ème anniversaire à Marrakech. La «Berber queen» n’avait pas lésiné sur les moyens pour s’offrir une fête de rêve. D’après quelques photos et vidéos qui ont fuité sur Instagram, une grande table était dressée sur une terrasse d’un établissement touristique, offrant une vue sur la Koutoubia. En présence d’une vingtaine de convives, Madonna, plus heureuse que jamais, était vêtue d’une tenue rose fuchsia et de magnifiques accessoires, le tout dans le thème amazigh.

S.L.