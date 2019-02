Quand l’épouse du prince Charles brille en caftan (PHOTO)

Mardi 5 février, le prince de Galles, Charles, et son épouse Camilla, ont eu une journée bien remplie. Celle-ci avait commencé par une visite à la Cour suprême, puis un dîner célébrant les réalisations du British Asian Trust (BAT) s’en est suivi.

La duchesse portait une tenue pour le moins inattendue durant cette cérémonie. En effet, elle était vêtue d’un caftan vert, d’un design chic et simple, garni de “sfifa”.

Les médias anglais n’ont d’ailleurs pas manqué de commenter la tenue de Camilla. A titre d’exemple, HelloMagazine a écrit que la duchesse a ébloui l’assistance grâce à son beau caftan.

Au cours du dîner, il a été annoncé que le British Asian Trust avait lancé un vaste projet visant à fournir un soutien social aux femmes et aux filles de toute l’Asie du Sud, avec un fonds de 100 millions de dollars. Ce fonds créera une gamme de nouveaux produits de finance sociale dans des domaines tels que l’autonomisation économique des femmes et l’éducation des filles et ce, au cours des cinq prochaines années.

Le Trust a été fondé en 2007 par le prince de Galles et un groupe de chefs d’entreprise britanniques et asiatiques désireux de lutter contre la grande précarité en Asie du Sud.

Aymane A.K.

Last night, The Prince of Wales, accompanied by The Duchess of Cornwall, hosted a reception and dinner at Buckingham Palace for supporters of @britishasiantst.

The Prince founded the Trust, alongside a group of visionary British Asian business leaders, in 2007. pic.twitter.com/KN0koxKarp

— Clarence House (@ClarenceHouse) February 6, 2019