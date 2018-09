Pourquoi Loubna Abidar voulait se suicider

L’actrice controversée Loubna Abidar a révélé qu’elle a pensé à mettre fin à sa vie suite à un grand chagrin d’amour qu’elle a vécu après le film «Zin Li fik».

Dans un statut sur sa page officielle, elle a confié qu’elle travaillait sur un projet artistique avec un grand réalisateur français, que sa fille était épanouie, qu’elle a pu s’offrir un appartement et qu’elle suivait un régime alimentaire pour perdre davantage de poids. «Tout se passait parfaitement bien dans ma vie jusqu’à ce que je décide de me suicider et de laisser tout ça derrière moi», a écrit l’actrice.

Et d’ajouter qu’elle a pris cette décision parce que son compagnon, dont elle était vraiment amoureuse, a décidé de mettre fin à cette relation. «Il m’a dit qu’il ne pouvait pas continuer avec moi parce qu’un extrait du film Zin Li Fik circulait sur des sites pornographiques. Il a utilisé des mots blessants et m’a anéanti, me noyant dans le désespoir. A ce moment-là, je me suis ressaisi, j’ai contacté mon psychologue qui m’a pris en charge et j’ai organisé un voyage avec une amie. J’étais tellement stupide de penser que je ne pouvais pas vivre sans cet homme», a-t-elle regretté, précisant qu’elle a beaucoup souffert à l’époque.

Aujourd’hui, a ajouté Loubna Abidar, «je me demande comment j’ai pu avoir ces idées noires. Mon nouvel amoureux me gâte et me rend heureuse. Il est tellement romantique, attentionné et prend soin de moi. A toutes les filles qui souffrent d’un chagrin d’amour, réveillez-vous ! L’avenir vous réserve de belles surprises».

N.M.