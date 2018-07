People: Madonna fête ses 60 ans à Marrakech

Le groupe Pierre Fabre et Maphar, annoncent le renouvellement et le renforcement de leur partenariat pour la distribution au Maroc de plusieurs marques leaders du groupe français.

Selon des médias américains et italiens, une méga-fête aura lieu le 15 août en présence de ses proches et de plusieurs célébrités invitées à prendre part à cet événement intime.