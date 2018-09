Pamela Anderson a-t-elle vraiment quitté Adil Rami?

Rappelons que la presse people américaine avait annoncé, il y a environ un mois, qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre les deux tourtereaux. Le footballeur de 32 ans continuait, selon les médias, de fêter le sacre de la France en Coupe du monde en passant ses soirées en boîtes de nuit, loin de sa compagne. Celle qui s’est installée à Marseille pour les beaux yeux de son chéri n’en pouvait plus de son comportement et s’apprêtait à plier bagages, avaient-ils rapporté.

L’actrice Pamela Anderson aurait mis fin à sa relation avec l’international français d’origine marocaine Adil Rami après un an et demi d’amour.