On sait pourquoi Maluma est à Marrakech

La star du rap français, Maître Gims, et le chanteur colombien Juan Luis Londoño Arias, connu sous le nom artistique de Maluma, viennent de tourner en duo cette semaine un clip à la cité ocre.

“Le tournage de ce clip a duré deux jours et s’est déroulé dans d’excellentes conditions”, a indiqué Maître Gims, dans une déclaration à la MAP.

Cette star de la chanson mondiale a fait savoir que ce clip tourné en duo avec Maluma, un chanteur très populaire et très connu aux Etats-Unis d’Amérique, en Amérique latine et dans les pays hispanophones, est issu de son album qui sortira le 26 avril de cette année. Le thème de ce clip est très léger et très festif abordant des sujets variés tels la courtoisie et l’amour, confie-t-il à la MAP.

“J’ai tenu à ce qu’on tourne ce clip ici à Marrakech où je vis pour mettre en avant cette cité millénaire et ses énormes potentialités touristiques”, a-t-il ajouté, relevant que “le tournage de ce clip ici à Marrakech est une façon de rendre hommage à cette ville où j’ai été accueilli à bras ouverts”.

Et de noter que l’artiste colombien Maluma a été très heureux de tourner un clip au Maroc, un pays africain qu’il visite pour la première fois et pour lequel il ne cache pas son admiration.

“C’est un pari réussi et je suis certain que ce clip sera très bien accueilli par les fans de la musique”, a-t-il assuré.

