Munir El Haddadi publie des photos de ses vacances à Marrakech

Après l’élimination de la sélection nationale de la Coupe du monde, Hakim Ziyech, Noureddine Amrabat, Achraf Hakimi, Amine Harit, Faiçal Fajr et d’autres se sont en effet offerts du bon temps dans la ville ocre avant de rejoindre leurs clubs et entamer les stages de préparation pour la prochaine saison.

L’international espagnol d’origine marocaine Munir El Haddadi a rejoint la liste des joueurs qui ont choisi Marrakech pour leurs vacances. Accompagné de sa famille et de ses amis, l’ancien joueur du FC Barcelone a passé une semaine sous le soleil de la ville ocre et n’a pas hésité à partager plusieurs photos de son congé sur son compte Instagram.