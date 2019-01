Meriem Saïd virée de MBC

C’est confirmé. Après la polémique sur ses photos intimes, Meriem Said doit faire ses valises. Le groupe audiovisuel saoudien MBC, vient de mettre à la porte la célèbre animatrice marocaine. “Elle a quitté le groupe de manière définitive”, indique une source bien informée à Le Site info.

Meriem Said, qui s’attendait à un licenciement, a déclaré ce mercredi: “Il est temps de vous dire au revoir! Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début”.

Rappelons qu’une source de MBC, nous avait confié début janvier, que la journaliste allait être virée suite à la fuite sur réseaux sociaux de photos compromettantes.

“Meriem Said a terni l’image du groupe, ce qui a poussé les responsables à prendre cette décision”, avait indiqué la même source. Et d’ajouter: “L’opinion publique en Arabie saoudite est en colère après la publication de ces clichés et le ministre saoudien des médias est sous pression. Le pire dans cette histoire, c’est que cette dernière n’a fait aucune déclaration après la fuite de ces photos”.

Yassine Hasnaoui