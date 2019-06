Mbarek Boussoufa a eu un accrochage à Marrakech

Un joueur des Lions de l’Atlas a été victime d’un petit accident de la circulation, lundi soir, indique une source bien informée à Le Site Info. Il s’agit de Mbarek Boussoufa.

Le milieu de terrain de l’équipe nationale, à bord de sa voiture, a été percuté par un motocycliste. Ce dernier, qui s’est avéré fautif, n’a pas respecté la priorité.

Plus de peur que de mal en fin de compte puisqu’il s’agissait d’un petit accrochage. Et pas de blessure corporelle, selon notre source. Le motocycliste responsable de cet accident a fini par présenter ses excuses à Boussoufa et l’affaire a été réglée à l’amiable.

Les joueurs de l’équipe nationale ont profité de leur dernière journée au Maroc, lundi soir à Marrakech, avant de s’envoler ce mardi vers l’Égypte. La Coupe d’Afrique des Nations démarre le 21 juin.

K.B.