Maya la danseuse va quitter le Maroc

La danseuse marocaine Maya Dbaich a décidé de quitter le Maroc suite aux nombreuses critiques qu’elle essuies depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration au site Ghalia, Maya a annoncé qu’elle compte s’installer en Europe, en compagnie de ses deux filles. «Je ne me sens plus en sécurité au Maroc. Mon pays prend soin des étrangers et délaisse les locaux. C’est malheureux», a-t-elle regretté.

La danseuse a également souligné qu’elle est obligée de répondre à ses détracteurs, surtout ceux qui dépassent les limites et qui lui manquent de respect, à cause de ses vidéos jugées osées.

Par ailleurs, Maya a assuré qu’elle ne publiera plus de photos de ses filles sur les réseaux sociaux. Elle a également confié qu’elle entretient une grande amitié avec «Cheikha Trax».

