Mawazine: une célèbre chanteuse a décidé d’offrir son cachet

Une première. La célèbre chanteuse émiratie Ahlam, de son vrai nom Ahlam Ali Al Shamsi, a annoncé ce lundi 25 juin sa décision de faire don de l’argent qu’elle recevra pour son concert prévu le samedi 30 juin dans le cadre de la 17e édition du festival Mawazine.
“Mon cher public marocain… J’ai un sentiment de sympathie envers vous et je comprends vos revendications que vous avez exprimées avec force pour boycotter le Festival Mawazine. C’est votre droit d’exprimer vos opinions”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram.
Et d’annoncer en signe de “solidarité avec le public marocain”, qu’elle fera don de l’intégralité de son cachet à des associations caritatives ou à un hôpital au Maroc. “Vous rencontrer, c’est le vrai salaire que je vais obtenir”, ajoute-t-elle tout en louant le Mawazine, “un festival de renommée internationale”.
Rappelons que, comme chaque année, certaines voix s’élèvent pour appeler au boycott du célèbre festival r’bati. Pour la soirée de clôture, Ahlam foulera la scène Nahda à Salé, le 30 juin prochain.
M.B.
بيان رسمي : جمهوري الحبيب اهلي وناسي في المغرب …في داخلي غصّة وإحساس بالتعاطف لاحد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوه في مقاطعه حضور مهرجان موازين وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم … ولكن كمطربه أعتبر نفسي #مغربيه لإنكم أول جمهور استقبلني وأحتضني لا يمكن ان ارفض أي دعوه تتاح لي فيها فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين الأوائل لي وكما احترم التزاماتي المهنيه واعتبر المهرجان العالمي موازين كمهرجان ثقافي وانساني بل ومشجع للسياحة في المغرب يكفي انه تحت الرعايه الساميه لملك المغرب الملك محمد السادس رعاه الله .. وها آنا اساهم معكم بالتنازل عن اجري بالكامل في موازين كدعم مني وتعبيراً عن صدق محبتي لكم وفقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه.. لقائكم يعيد الىّ سنوات مضت احتضنتوني فيها وساعد الجمهور المغربي في صناعة نجوميتي على مستوى الوطن العربي وهذا لايمكن أنساه ماحييت / انتظركم جميعاً تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي … بإنتظاركم حبايبي جمهوري الغالي … بعد غد أشد رحالي انا وعائلتي إليكم بل وشديت رحالي لأهلي وناسي في المغرب جيت المغرب لاعلو قدراً بلقاء الشعب الذي لم يخذلني يوماً منذ بدايتي … عاش المغرب وشعبه 🇲🇦 وعاش الملك 🙌🏻🙏🏻 #المغرب #mawazine #مهرجان_موازين 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦علماً بان أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات انسانيه او مستشفى بالمغرب وهذا سيكون دائماً وابداً أوعدكم 🙏🏻🇲🇦