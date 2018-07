Mawazine: Stati enflamme la scène de Salé (VIDEO)

La star du Chaâbi, qui a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements et des youyous, a interprété ses plus grands succès comme “Visa W Passeport”, “Bye Bye Ya Mon Amour”, “Kia Ala Kia” entre autres. Le chanteur a clôturé sa prestation avec sa chanson dédiée au roi Mohammed VI, “Sidna”.

