Mawazine: Majida El Roumi parle des Marocains et du roi Mohammed VI (VIDEO)

L’icône de la musique arabe, Majida El Roumi, a livré un spectacle magistral, vendredi 29 juin, au théâtre Mohammed V de Rabat dans le cadre de la 17ème édition du festival Mawazine.

Salle comble, guichets fermés, le public de la soprano libanaise était ravi de la voir chantait ses grandes oeuvres notamment celles écrites par Nizar Kabbani.

Au micro de Le Site Info, Majida El Roumi a exprimé sa joie de revoir son public marocain, et l’a également remercié pour “l’échange chaleureux pendant le concert”.

La chanteuse a également tenu à exprimer des mots élogieux envers le roi Mohammed VI. “Que Dieu le protège et le garde, c’est un jeune roi, très ambitieux. Il représente l’espoir, le meilleur et la modernité dans le monde arabe. On l’aime et on le respecte beaucoup et on lui espère le meilleur”, a déclaré la diva libanaise.

