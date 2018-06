Mawazine: French Montana encense le prince Moulay El Hassan (VIDEO)

Le rappeur américano-marocain French Montana, a enflammé samedi dernier le public de l’OLM Souissi. Un concert auquel a pris part le prince héritier Moulay El Hassan.

Lors de la conférence de presse tenue mardi à la Villa des Arts de Rabat, la star internationale, de son vrai nom Karim Kharbouch, a exprimé son amour à la famille royale et, plus précisément, à Moulay El Hassan qui a assisté à son concert.

“Je l’aime beaucoup. C’est une belle sensation de voir le prince assister à mon concert. C’est une sorte de success story pour moi. C’est indescriptible!” a-t-il déclaré.

Rappelons que French Montana a livré sur la scène de l’OLM Souissi une performance que le public n’oubliera pas de sitôt! Collaborateur des plus grands rappeurs, dont Drake, Rick Ross et Lil Wayne, mais aussi Nicki Minaj, Snoop Dogg, Scarface et Ne-Yo, l’artiste emblématique de la scène rap a sorti le grand jeu pour le plus grand plaisir de ses fans.

Lire aussi: French Montana met le feu à Mawazine (VIDEO)

S.L.