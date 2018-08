Marrakech: invité à l’anniversaire de Madonna, un acteur se fait voler

Alertée, la police a mené ses investigations et réussi à identifier le mis en cause. L’objet dérobé a été retrouvé dans le domicile du serveur et a été rendu à son propriétaire. Le serveur-voleur a été placé en garde à vue avant d’être déféré devant la justice.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK