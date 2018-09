Loubna Abidar accuse Nabil Ayouch de l’avoir humiliée (VIDEO)

L’actrice controversée Loubna Abidar a fortement critiqué le cinéaste Nabil Ayouch, l’accusant de lui avoir menti et d’avoir porté atteinte à son image vis-à-vis des Marocains et sa famille.

