Lions de l’Atlas: Mendyl annonce ses fiançailles (VIDEO)

Né le 21 octobre 1997 d’un père ivoirien et d’une mère marocaine, le latéral gauche de la sélection nationale a passé son enfance à Casablanca et entamé sa carrière chez les jeunes du Wydad de Casablanca. Il a rejoint ensuite l’Académie Mohammed VI avant d’être prêté, en mars 2016, à Lille OCS pour évoluer chez les jeunes du club.

Marwa Ouhely a déjà participé à un clip du célèbre chanteur marocain Ihab Amir et est suivie par plus de 54.000 followers sur Instagram.

Le joueur de la sélection nationale Hamza Mendyl a annoncé, sur Instagram, ses fiançailles avec le mannequin marocain Marwa Ouhaly. A cette occasion il a publié une vidéo, en voiture, aux côtés de l’élue de son cœur et a écrit «J’ai enfin trouvé l’amour de ma vie. Tu occupes tout mon cœur, jour et nuit. Je t’aime».