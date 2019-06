Les vacances de folie de Cristiano Ronaldo (VIDÉOS)

Cristiano Ronaldo est en train de passer des vacances de folie, et surtout bien méritées, en Grèce. Lors de ses débuts en Italie, Ronaldo a aidé la Juventus à remporter la titre de Serie A en inscrivant 21 buts en 31 matches de championnat. Sans oublier la Super Coupe d’Italie.

La Juve n’a toutefois pas réussi en Ligue des Champions, malgré l’incroyable hat-trick lors du match contre l’Atletico Madrid en 16e de finale, pour réduire le retard de l’aller de 2-0 à une victoire de 3-0.

CR7 a également soulevé avec le Portugal le trophée de La ligue des Nations de l’UEFA Champions League en battant les Pays-Bas 1 à 0 en finale. Le quintuple Ballon d’Or s’offre donc quelques jours de vacances de luxe après cette saison haute en couleur.

La presse espagnole a posté les détails du séjour de Ronaldo dans une villa en Grèce à 8 000 euros la nuit. Après y avoir passé sept jours, le Portugais, sa compagne et Cristiano Jr ont dépensé 56 000 € rien qu’en logement.

La Villa Methoni, d’une superficie de 630m², se trouve à quelques pas de la plage privée des Dunes. Ce complexe de trois chambres offre un confort exceptionnel et une intimité totale.

L’endroit propose également un service de majordome 24h /24, un service de navette pour l’aéroport, la prise en charge par Hélisurface et un chef expérimenté qui prépare le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les barbecues. Le joueur de 34 ans et sa petite amie ont d’ailleurs publié de nombreux clichés d’eux en train de s’éclater sur leur yacht.

Pendant ses vacances, la famille CR7 a aussi célèbre l’anniversaire de Cristiano Jr avec un gros gâteau en forme de ballon de football préparé sans doute par le personnel de la villa. Si vous pensez que vos vacances d’été sont ou seront parfaites, elles ne seront probablement pas à la hauteur de celles de Cristiano…

Bhyer Kabiro