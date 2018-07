Les confidences des Somadina, les Kardashian du Maroc (VIDEO)

Les deux chanteuses Soumaya et Dina, d’où leur pseudonyme original sous forme de mot-valise, Somadina, se confient à Le Site info. Elles parlent de leurs débuts, depuis leur premier clip, en passant par le succès présent et en finissant par la vie privée de chacune.

La Tangéroise et la Meknassie, qu’on appelle aussi les “Kardashian” au Maroc, affirment recevoir de nombreuses lettres de fans leur exprimant leur admiration et de nombreux commentaires élogieux sur leurs chansons. Ces encouragements, se réjouit le duo Somadina, l’incitent à aller de l’avant dans sa déjà brillante carrière et sont pour beaucoup dans la réalisation de son nouveau tube intitulé “Ibiza”. D’ailleurs, la chanson du nom de la célèbre station balnéaire espagnole des Iles Baléares a reçu un grand succès peu après son lancement.

Dans cet entretien, il est également question des relations de Somadina avec Aymane Serhani, le jeune chanteur en vogue, originaire d’Oujda et ayant grandi en Hauts-de-France (nouveau nom du Nord-Pas-de-Calais), précisément à Lille. Somadina y révèle aussi son ambition de faire connaître ses chansons à l’étranger, en Europe particulièrement, après avoir réussi à conquérir le coeur de leur public marocain. C’est tout le mal qu’on souhaite à ce sympathique duo de charme! En attendant, écoutez Somadina et ses confidences!

Larbi Alaoui

