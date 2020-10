Les célébrités rendent hommage à Aziz Saadallah (PHOTOS)

Plusieurs célébrités ont rendu hommage à l’artiste Aziz Saadallah, décédé ce mardi matin. L’acteur s’est éteint à l’âge de 70 ans après un long combat contre le cancer.

Massoud Bouhsine, le président du syndicat des professionnels des arts dramatiques , était le premier à annoncer la nouvelle sur sa page Facebook en ces termes : « Le grand artiste Aziz Saadallah nous a quitté, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ».

La chanteuse Latifa Raafat a rendu un vibrant hommage à l’acteur sur son compte Instagram. « Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Une triste nouvelle m’a secouée. J’ai perdu un frère et un grand ami, un grand artiste aimé par tous les Marocains. Aziz Saadallah, que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde. Que Dieu nous aide à surmonter cette terrible épreuve. Je suis de tout cœur avec Khadija Assad et la petite famille », peut-on lire dans le compte Instagram de la chanteuse.

L’acteur Rachid El Ouali a également publié une photo du défunt et a écrit: » Aziz Saadallah est décédé ce matin… Ses fans n’oublieront jamais son œuvre même si la maladie l’a éloigné de la scène… Mes condoléances à Khadija Assad et à la petite famille. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ».

Le présentateur TV Hicham Allali a aussi commenté la nouvelle en écrivant : « Les artistes nous quittent les uns après les autres… Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ». Quant à l’actrice Bouchra Ahrich, elle a publié sur son compte Instagram : « Un homme bien et un humble professeur nous a quitté. Que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde ».

M.F.