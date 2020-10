Les célébrités réagissent au sacre du Raja (PHOTOS)

View this post on Instagram

بكل روح رياضية اقدم التهاني لفريق الرجاء … و اتمنى لفريق الوداد البيضاوي المزيد من التوفيق … ما عندي ما ندير ودادية بالوراثة. و حتى النخاع .. #الوداد_البيضاوي DIMA WIDAD🤗🤗🤗 #الدار_البيضاء #المغرب_مغربنا ❤