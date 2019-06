L’épouse de Rachid El Ouali a (re)passé le Bac

Ils étaient 440.000 candidats, dont 48% de filles, à avoir subi les différentes épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2019, toutes options confondues. Lors de cette session de juin, les candidats libres ont constitué presque le quart de l’effectif précité.

Et parmi ces 25% de candidats libres, on compte l’épouse de l’acteur et metteur en scène Rachid El Ouali, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce vendredi.

Ainsi, Ibtissam El Ouali, déjà détentrice d’un bac scientifique, selon la même source, s’est présentée aux épreuves de l’examen national, option “Lettres modernes” 2019 de la session ordinaire de juin.

Bonne chance à tous les candidats au baccalauréat, officiels ou libres, tous âges, conditions professionnelles et sociales confondus!

B.Z.