Le nouveau look de Cheikha Trax enflamme la Toile (PHOTOS)

Cheikha Trax a surpris ses fans avec un nouveau look qui n’a pas laissé la Toile indifférente. La jeune chanteuse s’est en effet offert une nouvelle couleur de cheveux, passant du noir au roux et est apparue avec un maquillage qui a mis ses traits en valeur. Cheikha Trax a d’ailleurs publié plusieurs photos d’elle, sur ses réseaux sociaux, avec le nouveau look, au grand bonheur de ses fans.

En légende de ces clichés, l’artiste controversée a affirmé qu’elle préfère être naturelle «parce qu’elle est belle et n’a pas toujours besoin d’un makeup aussi audacieux».

Plusieurs internautes ont d’ailleurs apprécié le changement de Cheikha Trax et certains ne l’ont même pas reconnue après ce relooking. D’autres lui ont assuré qu’elle ressemblait désormais aux chanteuses Khaoula Benamrane et Jamila Badaoui.

S.L.